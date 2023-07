Incidente Garbagnate: Valentino ucciso a 15 anni da un ubriaco al volante. Dopo l'incidente urlava: «Svegliati, svegliati. Dai che ce la fai»

Avrebbe compiuto 16 anni il prossimo 10 ottobre Valentino Colia, il ragazzo ucciso ieri sera mentre in bici attraversava le strisce pedonali a Garbagnate Milanese da un romeno, Bogdan Pasca, alla guida di un furgone. L'autista poi è risultato positivo all'alcoltest. Amava il basket Vale, tanto da mettere come foto del suo profilo Facebook la maglia 24 di Kobe Bryant, con l'anno di nascita e morte. A basket giocava, prima a Garbagnate ed ora con Puntoebasket di Lainate che sui social ha voluto rendergli omaggio.