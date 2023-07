Spezza una gamba al medico al Pronto soccorso del Policlinico di Milano: fermato, poi il Tso

di Redazione web

Ha spezzato una gamba al medico al Pronto soccorso del Policlinico di Milano, poi è stato fermato e sono state subito avviate le procedure per l'applicazione di Tso (Trattamento sanitario obbligatorio). Il fatto è accaduto ieri quando un 56enne italiano, invalido civile al 100% e in cura al Centro psicosociale di Monza per disturbi del comportamento, è andato in escandescenze.

L'uomo, dopo l'aggressione al direttore medico di presidio dell'ospedale Policlinico, è stato denunciato dai carabinieri.

Il medico è stato operato

Il medico è stato operato dagli stessi colleghi per più fratture a una gamba.

Dopo le procedure per l'applicazione di Tso (Trattamento sanitario obbligatorio) e, d'intesa con l'Autorità giudiziaria, si stanno valutando le idonee misure cautelari e di sicurezza.

