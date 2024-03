Auto con due 30enni va fuori strada e finisce nel canale, pompiere fuori servizio si tuffa e salva una ragazza. Morto il guidatore

di Redazione Web

Un vigile del fuoco fuori servizio ha salvato la vita di una giovane donna a Chioggia (Venezia) ieri notte. La 30enne e un coetaneo sono finiti con l'auto nel canale, per cause ancora da accertare.

Il pompiere che ha assistito alla scena ha allertato i colleghi e si è immediatamente tuffato in acqua, estraendo la donna dall'abitacolo prima che l'auto si inabissasse. Per il ragazzo che era alla guida invece non c'è stato nulla da fare.

I tentativi di soccorso da parte dei vigili del fuoco di Chioggia e dei sommozzatori di Venezia sono stati vani e l'uomo che era con lei è morto sul colpo. L'intervento è stato complicato anche dalla pioggia delle ultime ore, che aveva reso torbida l'acqua.

Il salvataggio

La donna è stata salvata da un vigile del fuoco che abita di fronte il luogo dell'incidente.

Nel frattempo l'auto si è inabissata del tutto. I vigili del fuoco arrivati da Chioggia e da Venezia con i sommozzatori e l'autogrù, hanno agganciato e recuperato l'auto. Purtroppo il medico ha dovuto constatare la morte dell'uomo. La donna sotto choc è stato presa in cura dal personale sanitario del Suem e trasferita in ospedale. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.

