Perde il controllo del pick up e finisce contro un albero: morto a 38 anni

Lo schianto è avvenuto nel tardo pomeriggio, verso le 18.30, quando il sole era già tramontato. La vittima è un uomo di 38 anni. L’auto, un pickup, di colore bianco, stava percorrendo la strada che collega le frazioni di Sammardenchia e Terenzano che in quel punto, nel territorio comunale di Pozzuolo del Friuli, prende il nome di via Roma.

All’improvviso qualcosa è andato storto e il pickup è uscito di lato finendo la sua corsa contro un imponente albero che si trova al margine della carreggiata. L’impatto è stato violento, nonostante il veicolo, secondo quanto è stato possibile ricostruire, non procedesse a velocità particolarmente elevata.



Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme e a chiedere l’aiuto dei soccorritori. Dopo la chiamata al Numero di emergenza 112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla centrale della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores). Gli infermieri della Sores hanno messo in moto la macchina dei soccorsi sanitari. Si è alzato in volo l’elicottero e sul posto è stata inviata un’ambulanza.



VIGILI DEL FUOCO

È toccato ai vigili del fuoco del comando di Udine il compito di estrarre il corpo dalle lamiere. L’urto del veicolo contro l’albero l’ha infatti accartocciato, rendendo complicate anche le operazioni del personale di soccorso. Purtroppo, i sanitari, prontamente intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo che si trovava sul pickup.

Toccherà ai carabinieri (sul posto è intervenuto il personale del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia dell’Arma di Latisana) il compito di chiarire la dinamica dell’incidente, che al momento, secondo una prima ricostruzione dei fatti, appariva come una fuoriuscita autonoma.

