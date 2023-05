Fa inversione a U in autostrada e si schianta contro due auto: morto il guidatore. «Una famiglia sotto choc»

di Redazione Web

Terribile incidente in autostrada sulla A27, nel tratto di Vittorio Veneto, sulla corsia per Venezia: un'auto è entrata contromano, nel pomeriggio di domenica 7 maggio, e si è schiantata contro altri due veicoli che viaggiavano nella direzione corretta. Il bilancio è di una vittima, il guidatore dell'auto che viaggiava contromano, e tre feriti.

L'auto si può riparare anche se l'intervento supera il valore

Incidente sul Gran Sasso, alpinista precipita da un canale e muore: la vittima è un 52enne

Contromano in autostrada, un morto

Inizialmente si pensava che l'uomo, un 67enne di Treviso, al volante di una Kia Sportage avesse commesso un tragico errore, imboccando, non si sa come, un casello di immissione all'autostrada in senso contrario. Ma in serata la società Autostrade ha spiegato che dalle immagini delle telecamere di sorveglianza del tratto si è visto che la Kia Sportage procedeva correttamente sulla corsia per Venezia, in direzione Sud. Ma ad un certo punto, il conducente ha rallentato, si è fermato, ed ha effettuato una inversione a U sulla stessa carreggiata, trovandosi in quel modo in senso di marcia contrario.







Nell'incidente, avvenuto al km 54 della A27, ha perso la vita l'uomo al volante della Kia. Sono rimasti feriti invece, in modo non grave, una donna di 52 anni e un uomo di 41 anni, che erano a bordo di una delle due auto scontratesi con il veicolo in contromano. Una famiglia, che si trovava sulla seconda auto investita, è rimasta illesa, ma sotto shock per aver visto la morte in faccia. Sul luogo dell'incidente sono giunte numerose autoambulanza, l'elicottero del Suem, 118, gli agenti della Polstrada. La carreggiata sud è rimasta interrotta a lungo e si sono formate lunghe code dei molti turisti al rientro in pianura dalle zone del Cadore. L'autostrada è stata completamente riaperta al traffico dopo circa tre ore.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Maggio 2023, 22:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA