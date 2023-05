L'auto si può riparare anche se l'intervento supera il valore: «L'ordinanza della Cassazione rivoluziona il settore delle autoriparazioni»

In caso di incidente, l'auto si può riparare anche se l'intervento supera il valore commerciale del mezzo. Unico limite è che se si ripara una 500 non si può pretendere di avere indietro una Ferrari: cioè non se ne può far aumentare il valore.

Finisce con l'auto nel canale e muore: vittima un uomo di 37 anni

«Con una clamorosa ordinanza pubblicata nei giorni scorsi - spiega Federcarrozzieri - la Corte di Cassazione interviene a gamba tesa sul settore delle riparazioni auto, bacchettando di fatto le compagnie di assicurazioni che spingono i propri clienti a rottamare l'automobile in caso di incidente quando il costo delle riparazioni supera il valore commerciale della vettura».