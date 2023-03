Incidente choc nella notte, l'auto rompe il guardrail e si ribalta nella scarpata con all'interno un 30enne e un ragazzo minorenne

Incidente choc nella notte per un 30enne e un ragazzo minorenne sulla strada provinciale SP49: la loro auto, una Volkswagen Golf, ha prima distrutto parte del guardrail per poi terminare la sua corsa lungo una scarpata dopo essersi ribaltata più volte.

Lo schianto è accaduto la sera di venerdì 17 marzo a Valle Castellana, in provincia di Teramo, in Abruzzo, e sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco di Teramo insieme ad una di Ascoli Piceno, con cinque automezzi in totale (tra cui uno dotato di attrezzature Speleo Alpino Fluviale SAF).

I soccorsi

I vigili del fuoco si sono calati nel dirupo utilizzando tecniche speciali per recuperare l'auto e metterla in sicurezza.

Nessuna conseguenza, fortunatamente, per il conducente (un ragazzo di 30 anni) dell'auto rimasto incastrato. Il giovane, aiutato dai pompieri che hanno rimosso lo sportello con cesoie e divaricatori idraulici, è stato riportato in superfice attraverso una barella toboga prima di essere condotto in ambulanza all'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno (e poi ad Ancona).

Il passeggero, un ragazzo minorenne, è riuscito a invece a risalire da solo la scarpata e raggiungere la strada senza alcuna conseguenza.

Oltre ai Vigili del fuoco sul posto anche due ambulanze del 118 di Teramo e Ascoli Piceno e i Carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Marzo 2023, 08:53

