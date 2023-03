Malore improvviso: morto a 16 anni dopo il ricovero in ospedale a Benevento

di Redazione web

Un ragazzo di 16 anni, Costanzo M., è morto all'ospedale Rummo di Benevento. Il giovane, residente a Colle Sannita, era ricoverato al nosocomio del capoluogo in seguito a un malore. Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, fino al decesso avvenuto nelle ore scorse.

Un paese sotto choc

Sotto choc i familiari e l'intera comunità del piccolo paese della provincia beneventana. Verifiche in corso sulle cause della tragedia, le prime ipotesi rimandano ad una patologia fulminante. Ma non ci sono ancora certezze.

Patologia dal decorso fulminante

Il sindaco Iapozzuto ha disposto il lutto cittadino, ma non si conosce ancora la data dei funerali, anche perchè bisognerà attendere che si faccia chiarezza sulle cause del decesso, forse una patologia dal decorso fulminante. La salma è ora all’obitorio del San Pio a disposizione della Procura.

