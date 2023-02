Incidente, auto esce di strada e prende fuoco. Muore Francesca, 55 anni: insegnava all'Università

di Redazione web

La sua auto è uscita di strada, si è rovesciata più volte e ha preso fuoco. Al suo interno c'era Francesca Frassinetti, docente universitaria, di 55 anni, che insegnava nella facoltà di Psicologia a Cesena. La professoressa è rimasta vittima di un incidente stradale, avvenuto ieri intorno all'ora di pranzo, dalle cause ancora tutte da accertare, visto che il veicolo è uscito dalla carreggiata, all'altezza di Antignola Carrobbio di Casina, in un punto pressochè rettilineo che costeggia l’Appennino reggiano, scrivono i giornali locali.



Sotto choc

L'Audi che guidava Frassinetti, secondo la ricostruzione dei soccorritori, è precipitata in una scarpata, rovesciandosi più volte, è probabile che il carburante abbia innescato l'incendio che ha avvolto la vettura, mentre la professoressa era al suo interno, forse incastrata o priva di sensi. Alcuni testimoni avrebbero visto la vettura uscire di strada e percorrere diversi metri per la discesa della collina; forse un malore improvviso o un colpo di sonno o tra le ipotesi dell'incidente, anche l'attraversamento di un animale che l'ha costretta a sterzare bruscamente. Quando sono arrivati i soccorsi non c'era più nulla da fare, se non domare le fiamme dell'auto che ancora stava bruciando. Una tragedia a cui i familiari ed i tanti colleghi universitari faticano a trovare una spiegazione.

Docente stimata

Francesca Frassinetti era professoressa ordinaria alla Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna e insegnava al Campus di Cesena. Era titolare di due insegnamenti del corso di laurea magistrale in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica: semeiotica e diagnosi differenziale in neuropsicologia le cui lezioni si erano concluse a dicembre, e Riabilitazione neuropsicologica in età evolutiva, le cui lezioni sarebbero dovute cominciare a marzo.

Cordoglio accademico

«Sono sconvolto...Era una persona estremamente attiva, una docente di grande spessore. L’avevo sentita recentemente per una richiesta di sostegno ad un suo progetto da parte della commissione istruzione della Fondazione della Cassa di Risparmio che io presiedo. Il suo prestigio e il suo impegno erano stati accolti con favore», le parole del Presidente del Consiglio di Campus di Cesena, Massimo Cicognani, raccolte da Il Resto del Carlino.

