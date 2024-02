L'imprenditore di TikTok: «Mi alleno mentre gli altri dormono, poi aiuto le persone a guadagnare milioni. Gli hater? Mi fanno pubblicità»

di Giuliano Cocco

Il suo nome potrebbe non dirvi niente, ma se usate i social la sua faccia molto probabilmente vi è familiare. Giacomo Freddi si definisce «l’unico in Italia che combina marketing, vendita e scaling del sales team». Su TikTok scorrono i suoi video da milioni di visualizzazioni, nei quali racconta i «segreti per il successo». Lo avrete visto arrabbiarsi con qualche dipendente oppure mostrare il fisico dopo uno dei suoi allenamenti fatti «mentre gli altri dormono». Insomma, lui si ritiene un guru, anche se da molti è considerato più una macchietta. Un problema da poco, secondo lui: «Gli hater? Mi fanno pubblicità», dice.

Giacomo Freddi, chi è

Giacomo Freddi racconta su LinkedIn di aver creato il "Marketing Programmatico", ossia un «nuovo metodo contro-intuitivo di marketing digitale che aiuta imprenditori brillanti (o aspiranti tali) che hanno o vogliono creare prodotti o servizi di qualità, a generare più entrate, con meno costi, meno stress, più divertimento… e in tempi record». Insomma, la ricetta della felicità, in mano a un solo uomo. Freddi racconta anche di aver aiutato giovani imprenditori a guadagnare milioni di euro. Tutto vero? Chissà. Giacomo Freddi, dal canto suo, svela sicuro i successi del suo lavoro e come ha cambiato la vita di «migliaia di persone», riuscendo comunque ad «avere una famiglia, un bel fisico e una carriera di successo». Io «non mi abbuffo su una torta sola, voglio una fetta di tutto», dice in uno dei suoi tanti video, nei quali sfoggia frasi fatte e chichè neanche troppo originali.

La routine

«Il bournout per me non esiste, lavoro tre mesi no stop e se sono stanco mi riposo mezza giornata», dice Freddi.

I consigli per diventare milionari

«Vi indebitereste di 100mila euro per diventare milionari?», chiede Freddi ai suoi "allievi". «Nessuno fa i soldi senza investire», dice. È uno dei suoi consigli per il successo. «A 23 anni facevo 500mila euro l'anno, ma nessuno lo sapeva», aggiunge. Se vuoi fare milioni devi «alzare l'asticella, puntare a cifre superiori e lavorare tutto il giorno».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Febbraio 2024, 15:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA