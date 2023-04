Straniero sfonda i parabrezza delle auto posteggiate in strada: terrore in centro a Trento, il video choc

di Redazione web

Salta sulle auto parcheggiate in strada e distrugge i parabrezza: attimi di terrore il centro storico a Trento, dove lo scorso weekend uno straniero ha creato il panico danneggiando almeno una decina di veicoli regolarmente posteggiati a bordo strada. I video sono finiti sui social e diventati virali.

Danni in centro, cosa è successo a Trento

Tutto è cominciato sabato scorso: erano da poco passate le 19 quando un uomo di colore, ripreso da numerosi cittadini terrorizzati, ha danneggiato diversi veicoli parcheggiati fra via Gianantonio Manci e via Roma in pieno centro a Trento. In evidente stato di alterazione, saliva sui cofani delle vetture e a suon di calci sfondava i parabrezza. Danni per migliaia di euro.

L'allarme lanciato dai passanti

A dare l’allarme sono stati i passanti increduli per quanto stava avvenendo ma anche un po’ spaventati. Al momento non sono chiari i motivi che hanno spinto l’uomo ad agire in questo modo. Lo straniero poi è stato fermato dai carabinieri intervenuti sul posto e non ha opposto resistenza.

