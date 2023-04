Casa da 2 milioni di euro crolla in montagna, proprietari disperati: «Stavamo ancora pagando il mutuo». Il video choc

di Redazione web

La loro casa è crollata e scivolata giù dal fianco di una montagna. Siamo a Draper, nello Utah, dove due ville sono state inghiottite. La coppia di proprietari si era trasferita qui nel dicembre 2021, ma ha iniziato a notare danni ovunque. Enormi crepe si erano formate lungo i muri. Hanno continuato a viverci. Anche perché il valore degli immobili era di quasi due milioni di euro.

Entrambe le case sono state poi ritenute non sicure per vivere nell'ottobre dello scorso anno. Perché? A causa dei problemi strutturali e del movimento del terreno su cui si trovavano.

Edge Homes, la società che ha costruito le proprietà, aveva affermato di aver pianificato di stabilizzare le case. Ma non era stata ancora in grado di farlo a causa delle cattive condizioni meteorologiche.

Operarsi per aumentare la statura: scoppia la moda negli Usa. «Le donne li preferiscono più alti»

Ragazzini entrano in una casa, si ubriacano e incendiano tutto (vantandosi sui social). Genitori condannati a pagare mezzo milione di danni

Il crollo della casa

Nelle prime ore di sabato, le case hanno ceduto e i vicini hanno catturato i momenti in un ​​video. Il filmato mostra parti della struttura della casa che iniziano lentamente a staccarsi prima che l'intero piano superiore scivoli all'indietro. Nelle immagini si vedono gli edifici che si disintegrano e precipitano. Carole ed Eric hanno vissuto in un alloggio in affitto mentre pagavano ancora il mutuo per la loro casa, che ora è un disastro. Sono arrivati ​​​ più tardi nel corso della giornata, dopo che la casa è scivolata giù per la collina.

Insane video captures homes sliding down a cliff in Draper, Utah. Officials told the owners that their homes were unfit to live in because the ground was shifting. https://t.co/W3dal5boxw pic.twitter.com/v8aq4r0xMr — Fox News (@FoxNews) April 24, 2023

Le lacrime

Carole, comprensibilmente con il cuore spezzato, era in lacrime quando ha detto a KSL-TV: «Guardando questo ora, è un incubo. Continuavo a dire che i muri di sostegno andavano riparati. È una sensazione che non ho mai provato prima. Sento solo molto dolore e rimorso per quanto ho perso. Spero che ora che è finita».

L'agente immobiliare

Edge Homes ha detto che è in continuo contatto con Carole ed Eric e li compenserà per quello che è successo. Un portavoce ha dichiarato: «Nel gennaio 2023, Edge Homes ha riacquistato una delle case a un prezzo accettabile per i proprietari. Lavoriamo con i proprietari dell'altra casa da diversi mesi e siamo fiduciosi che anche con loro si arriverà a una soluzione nel prossimo futuro. Edge si è impegnata a risarcire equamente i proprietari di casa per i disagi che hanno subito».

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Aprile 2023, 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA