Operarsi per aumentare la statura: scoppia la moda negli Usa. «Le donne li preferiscono più alti»

Sono sempre di più gli uomini che in America ricorrono a pesanti interventi chirurgici per aumentare di statura, tramite operazioni di vero e proprio allungamento delle gambe. Procedure una volta riservate per a persone con disabilità che ora sono 'trendy' nonostante un costo che oscilla tra gli 80.000 e i 100.000 euro. Le gambe vengono allungate in media tra i 2,5 e i 7 cm. E sembrano regalare oltre ad una statura più alta, fiducia in se stessi, successo in amore e persino finanziario.



Agli interventi ricorrono non solo giovani adulti e uomini in crisi di mezza età: «Ho spesso uomini di 60-65 anni che vengono da me per sottoporsi a questi interventi», osserva Shahab Mahboubian, chirurgo all' 'Istituto per l'altezza e l' estensione delle gambè di Burbank in California.



Gli studi

Eppure l' intervento è doloroso: le ossa del femore o della tibia vengono segate per inserire mini asticelle metalliche estensibili, che vengo allungate di cerca 1 millimentro a settimana tramite telecomandi esterni controllati dai chirurghi. In questo modo i pazienti vengono sostenuti da esercizi di fisioterapia quasi quotidiani. Dopo alcuni mesi le mini-protesi metalliche vengono rimosse. Ma per i maschi d' America tutto ciò vale la pena: gli studi dicono che le donne preferiscono gli uomini alti. E secondo una ricerca recente gli uomini con statura superiore ad 182 centimetri guadagnano molto di più di chi è più basso.

