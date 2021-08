Il vestito prende fuoco mentre è ai fornelli, magistrato muore in un incendio

Il vestito prende fuoco mentre cucina e muore in casa. Aurelia Rita Del Gaudio, noto magistrato di Bologna, era in casa insieme al marito quando si è verificato l'incidente ai fornelli. La donna era in cucina quando il vestito ha preso fuoco e lei ha iniziato a gridare attirando l'attenzione del marito che è prontamente intervenuto.

Leggi anche > Stupro di gruppo a Lignano, le amiche della vittima: «Ha incontrato i ragazzi sul lungomare e ha deciso di seguirli»

Il marito ha immediatamente visto la donna avvolta dalle fiamme e si è gettato su di lei nel tentativo di sedarle, causandosi a sua volta gravi ustioni. Poco dopo sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 che hanno domato le fiamme e trasportato i feriti in ospedale. La 72enne è stata trasferita al Bufalini ma purtroppo poche ore dopo è morta. Distrutto dal dolore il marito, al quale era legata da più di 20 anni.

Aurelia Rita Del Gaudio aveva iniziato la sua carriera come avvocato prima di vincere il concorso come giudice. Dal 2012 era in pensione. Tantissime le sue passioni, a partire dagli animali, soprattutto i cani che lei definiva "i miei amici pelosi", fino ai viaggi

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Agosto 2021, 21:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA