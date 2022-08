Ian a 6 anni pulisce la spiagga di Manerba del Garda: il piccolo ambientalista è l'orgoglio della comunità

Giovani generazioni di ambientalisti crescono. Ora che siano ispirati dalle gesta di Greta Thunberg, dall'esempio della famiglia o della scuola non è importante, perché ciò che conta sono i fatti. Ian, un bambino di 6 anni che vive a Manerba del Garda, un piccolo comune del bresciano affacciato sul Lago di Garda, da tempo si adopera per ripulire i piccoli rifiuti del territorio che conosce meglio, quello vicino casa sua. La storia di Ian, raccontata dal Corriere della Sera, fa notizia, proprio perché il bambino non sa neanche cosa sia la visibilità, ma pulisce per il solo piacere di vivere in un luogo pulito.

La buona volontà di Ian

Ian durante le estati libere dalla scuola, ed ormai da circa tre stagioni, pulisce la spiaggia e gli scogli del lungolago di Manerba, indossando i guanti, con la pinza in una mano ed il sacchetto nell'altra. A pubblicizzare il "lavoro" nobile di suo figlio, è stata Lorenza Ghidini, la mamma del piccolo ambientalista, in un post sui social: «da tre anni, salvo restrizioni pandemia, in estate tutte le mattine Ian pulisce la spiaggia e gli scogli della Romantica. Lattine, bottiglie di plastica, mozziconi di sigarette per lui sono trofei, ma per noi uno schifo pazzesco di cui vergognarsi».

A premiare l'impegno di Ian, che tra poco compirà 7 anni, ci ha pensato il sindaco di Manerba, Flaviano Mattiotti che lo ha invitato in comune per ringraziarlo della sua attenzione per la salvaguardia delle spiagge e del territorio e gli ha donato una pergamena esprimendo il senso di gratitudine di tutta la comunità.

