Marco Mazzocchi, denuncia social: «Dal 3 settembre non si possono raggiungere le Eolie. Un danno enorme»

Marco Mazzocchi, giornalista e conduttore tv, ha pubblicato un video denuncia sulla sua pagina Instagram, molto accorato, sull'impossibilità di poter raggiungere le Isole Eolie, dal 3 settembre, partendo da Palermo. Anche noi di Leggo.it abbiamo provato a fare qualche simulazione di prenotazione, ecco cosa abbiamo scoperto.

La denuncia di Marco Mazzocchi

«L'estate finisce il 3 settembre! Così ha deciso chi gestisce la tratta Palermo-Eolie-Palermo». Inizia così il duro sfogo di Marco mazzocchi sulla sua pagina Instagram, che con un video ha denunciato un disservizio che potrebbe essere particolarmente dannoso per il turismo della Sicialia.

«A parte che l'estate finisce circa tre settimane dopo - dice il giornalista - ma si rendono conto questi signori del mancato servizio che rendono a tutti (e non sono pochi) i turisti di quel periodo? Ma chi glielo ha permesso? Chi gli ha dato la concessione per questo tipo di collegamento senza le garanzie di un impegno più duraturo? È così che volete valorizzare la Sicilia? Le Eolie? I luoghi che personalmente più amo al mondo? È così che volete incentivare il turismo e aiutare gli operatori turistici del posto? La mia è una denuncia ma anche un appello affinché chi possa fare qualcosa lo faccia. O quantomeno non taccia».

La simulazione di Leggo

Anche Leggo ha provato a fare una simulazione di prenotazione (su Lipari e Alicudi ndr.) su alcuni di siti di compagnie di navigazione per verificare se la denuncia di Mazzocchi fosse solo un caso sfortunato, ma così non è stato. Quattro siti su quattro, come da screenshot, comunicano che non ci sono tratte disponibili tra una compagnia di cui abbiamo aoscurato il nome che ha una tratta per il 3 settembre alle 13.50 ma nessun ritorno.

La simulazione di Leggo dopo la denuncia di Mazzocchi

