Dazn, in 3.7 milioni di spettatori per la prima giornata di Serie A. Juve - Sassuolo la partita più vista

Dazn sbarca su Auditel e diffonde i dati della prima giornata di Serie A. Nonostante i disservizi e le proteste degli utenti, di Agcom e addirittura della politica italiana, sono stati quasi 4 milioni i tifosi ad aver seguito il campionato di calcio italiano.

Per la precizione sono stati 3,7 milioni i tifosi complessivi che hanno seguito su Dazn la prima giornata del campionato di Serie A. La partita più vista è stata Juve-Sassuolo con oltre un milione di spettatori, seguita da Milan-Udinese (640 mila) e Verona-Napoli (636 mila).

Sono questi i dati della prima rivelazione Auditel, frutto – come sottolinea la piattaforma Ott in una nota – di «sforzo congiunto tra Auditel e Dazn che, in soli 3 mesi, sono riuscite ad installare il sistema di total audience sulla app Dazn anche in conformità alle indicazioni Agcom».

Il dato però non tiene al momento conto di quanti si sono collegati con iPhone e iPad, sabato, e via Apple Tv e Panasonic per tutta la giornata. A non essere inclusi nel dato complessivo ci sono anche gli utenti «che sono stati impattati dall’ incidente relativo alle difficoltà di accesso sulla piattaforma DAZN e quelli di coloro che hanno seguito le partite connettendosi attraverso le soluzioni di back up che sono state approntate».

Il sistema di rilevazione, assicurano, andrà a pieno regime dalle prossime giornate. I dati integrati nella prossima partita di campionato potranno dunque fornire una visione e fotografia stabile e completa dell’audience.

