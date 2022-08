Incendio distrugge il resort che ispirò Dirty Dancing. Annunciato il sequel dove tornerà la partner di Patrick Swayze

E' andato in fumo il resort che ispirò il film cult degli anni Ottanta, Dirty Dancing, che rivelò al mondo il fascino di Patrick Swayze e lanciò ovunque la moda del ballo esotico e sexy. Un incendio, infatti, ha devastato e semidistrutto il Grossinger's Catskill Resort Hotel, sito in una località di montagna nello stato di New York. Nel resort alloggiò in gioventù, Eleanor Bergstein, la sceneggiatrice di Dirty Dancing, che trascorse momenti felici in vacanza insieme alla famiglia, e frequentò corsi di ballo, poi finiti nella trama alla base del film.

Passato glorioso e presente decadente

Il Grossinger, prima di cadere in un lungo stato di abbandono ha avuto un grande passato. Infatti ospitò il quarto matrimonio della leggenda di Hollywood, Liz Taylor mentre il celebre pugile Rocky Marciano era solito allenarsi nelle strutture sportive del resort. Negli anni successivi divenne, secondo l'Associated Press, una popolare destinazione di vacanza per molte famiglie ebree di New York, prima della sua chiusura nel 1986, un anno prima dell'uscita al cinema di Dirty Dancing.

L'incendio devastante

Martedì scorso, i vigili del fuoco della località hanno ricevuto una richiesta d'intervento per un rogo sviluppatosi nel Grossinger, ormai abbandonato da anni. «Una colonna di fumo era visibile per diverse miglia. Le prime unità in arrivo dovevano attraversare un cancello per accedere alla carreggiata per raggiungere l'incendio. Una volta raggiunto il fuoco, si scoprì che si trattava di un edificio di 3 piani e mezzo che ora era ben coinvolti» si legge in un post Facebook del Liberty Fire Department che racconta l'accaduto. Solamente dopo diverse ore la struttura è stata spenta, dopodiché siccome gravemente danneggiata è stata abbattuta, perché pericolante.

Il ricordo di Dirty Dancing

La sceneggiatrice del film, Eleanor Bergstein, ha ricordato il resort dove nacque l'ispirazione del celebre film. «Quando ero piccola i miei genitori andavano al campo da golf e io andavo allo studio di danza. Giovedì sera all'ora dello champagne, uscivo e facevo tutti questi mambo e cose così» ha detto la sceneggiatrice americana, che nel film ha raccontato di Baby, (Jennifer Grey) un'adolescente la cui vita è cambiata dopo aver incontrato il sexy ed enigmatico istruttore di danza, Johnny Castle (Patrick Swayze) in un resort di lusso di Catskills, il Kellerman's, durante l'estate del 1963, proprio gli anni della giovinezza della scrittrice del film.

Sequel di Dirty Dancing

Mentre questa brutta notizia metterà un po' di tristezza ai nostalgici del film, ce n'è un'altra che certamente avrà l'effetto opposto. Lo scorso aprile, infatti, la casa di produzione Lionsgate ha annunciato che la protagonista dell'originale Jennifer Grey tornerà nel prossimo capitolo, l'attesissimo sequel di Dirty Dancing che «sarà una storia d'amore per adulti incentrata sull'esperienza di una giovane donna al campo estivo, ma il viaggio di Baby si intreccerà con questo filone narrativo» scrive in una note Lionsgate ed il personaggio del compianto Patrick Swayze, farà «parte del viaggio di Baby nella storia».

