Haiti, rapito un italiano di 74 anni: chiesto un riscatto all'azienda per cui lavora

Un ingegnere italiano, di 74 anni, è stato rapito questa mattina ad Haiti. L'uomo, che lavora per un'azienda di costruzioni, era impegnato nella realizzazione di nuove strade nel paese caraibico.

Leggi anche > Lite furiosa sul balcone: la ringhiera si stacca, marito e moglie precipitano in strada

Alla Bonifica spa, l'azienda italiana per cui lavora l'ingegnere, il 74enne G.C., sarebbe già giunta una richiesta di riscatto per la sua liberazione. L'uomo si trovava in un cantiere per effettuare alcuni rilievi quando è stato improvvisamente circondato e rapito da alcuni sconosciuti.

L'Unità di Crisi della Farnesina - si legge in una nota - è stata immediatamente attivata e sta seguendo il caso in raccordo con le altre competenti articolazioni dello Stato, con la nostra ambasciata a Panama e con il nostro Console onorario sul posto».

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Giugno 2021, 20:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA