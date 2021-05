Lite furiosa sul balcone: la ringhiera si stacca, marito e moglie precipitano in strada

Una coppia cade dal balcone durante una lite ma si salva miracolosamente. Olga Volkova e Yevgeny Karlagin, entrambi 35enni, stavano litigando sul balcone della loro abitazione a San Pietroburgo, quando la ringhiera ha ceduto e sono precipitati. I due stavano avendo una discussione molto accesa quando sono precipitati per 7 metri fino ad impattare sul cemento.

La donna era in biancheria intima, con sopra una coperta, mentre il marito era completamente vestito. La ringhiera ha ceduto mentre litigavano ma fortunatamente i due sono riusciti a sopravvivere all'impatto. Entrambi trasportati in ospedale avrebbero riportato diverse fratture agli arti, ma non sembrano essere in gravi condizioni. Ad allertare i soccorsi sono stati i passanti che hanno assistito alla scena scioccati, alcuni di loro hanno anche filmato l'accaduto.

Ora, come riporta il Sun, è stata aperta un'indagine per capire se il balcone, di un edificio del 1833, fosse in cattive condizioni. Per ora sono esclusi procedimenti giudiziari.

