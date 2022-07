Aggredito dal compagno di cella, detenuto muore in ospedale: Graziano aveva 54 anni

Un uomo detenuto in carcere è morto in ospedale, dopo alcune ore di agonia, in seguito ad una violenta aggressione del suo compagno di cella. Graziano Piana aveva 54 anni ed è stato colpito alla testa con uno sgabello.

Ucciso dal compagno di cella

L'aggressione è avvenuta la scorsa notte all'interno del carcere di Bancali, alla periferia di Sassari. L'uomo, aggredito e ucciso dal compagno di cella, era rimasto ferito in modo gravissimo ed era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata.

In ospedale i medici lo avevano sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ma non è bastato a salvargli la vita: Graziano Piana è morto oggi pomeriggio. La posizione del compagno di cella, un 27enne, si aggrava. A indagare sul caso la Polizia penitenziaria, diretta dalla Procura di Sassari.

