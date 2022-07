Chiara Gualzetti, presunto assassino condannato a 16 anni e 4 mesi. Aveva detto: «Ho agito spinto da un demone»

Il presunto killer di Chiara Gualzetti dovrà scontare sedici anni e quattro mesi di carcere. La sentenza è arrivata il 26 luglio, a poco più di un anno dalla morte della giovane, pronunciata dal gup del tribunale per i minorenni di Bologna. La giovane è stata uccisa il 27 giugno 2021 e il suo corpo ritrovato ai margini di un bosco vicino all'Abbazia di Monteveglio, non lontano da casa. È stata accoltellata e picchiata da un amico, che le aveva dato appuntamento per fare una passeggiata. Nell'interrogatorio il giovane aveva detto di aver agito dietro la spinta di un demone.

Gli applausi ironici alla madre del killer

Al tribunale per i minorenni di Bologna era presente la madre dell'imputato, accompagnata da applausi di scherno da parte dei presenti, amici della famiglia della vittima. La donna, col volto coperto e un cappello in testa è uscita in fretta dall'aula a porte chiuse dove il figlio era appena stato condannato a 16 anni e 4 mesi e ha lasciato il palazzo di giustizia di via del Pratello.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Luglio 2022, 19:11

