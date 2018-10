Giocatore di 60 anni gratta e vince centomila euro

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha impiegato pochi secondi a capire che quei numeri, appena grattati via dal tagliando appena acquistato, significavano che aveva appena vinto centomila euro. Ha mollato tutto e si è precipitato in auto, con il grattino alla mano. La dea bendata ha baciato la tabaccheria Balestra in via Piemonte dove, in nove anni, le vincite non sono mai andate oltre i mille euro. Ma i fratelli Alessio, Maurizio e Roberta Balestra si sono rifatti in un colpo solo con un grattino del concorso “100x”, acquistato con venti euro, che ha portato nelle tasche di un loro cliente la cifra di centomila euro. Sull’identità del fortunato vincitore sui 60 anni le bocche dei titolari del punto vendita sono ovviamente cucite. Si limitano soltanto a dire che lo hanno visto schizzare via dopo essersi reso conto della vincita appena avvenuta.