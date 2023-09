Gratta e vinci da 2 milioni, operaio incassa il premio e gli amici gli fanno causa: «Andava diviso». Rissa sfiorata in tribunale

di Redazione web

Un operaio vince due milioni di euro al Gratta e Vinci e riscuote il premio. Fin qui, una storia da sogno. Se non fosse che per quella stessa vincita, l'operaio è finito in tribunale. A fargli causa sono stati due amici (e colleghi di lavoro), che lo accusano di aver incassato i soldi da solo, mentre doveva essere un premio condiviso. E in aula i tre, Ricardo, Giovanni e Christian, sono quasi arrivati alle mani. È successo nel Veronese.

Cosa è successo

Come spesso gli era accaduto, i tre operai avevano comprato un pacchetto di Gratta e Vinci in comune, con l'accordo di dividere eventuali premi in parti uguali.

Lo scontro in aula

I tre si sono ritrovati lunedì in aula di tribunale e sono andati a un passo dalla rissa, scrive il Corriere del Veneto. «”Mafioso” a me? Guarda che non mi fai paura...», ha urlato uno degli operai all'ex amico. I tre hanno continuato a insultarsi, con le mogli che sono intervenute e dare man forte ai mariti. Il risultato, al momento è un danno per tutti. I soldi rimangono congelati. Nessuno potrà metterci mano, finché non si deciderà chi ha ragione.

