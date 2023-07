Gratta e Vinci, compra biglietto da 20 euro: pensionato fa il grande colpo, ecco quanto ha incassato

di Pierangelo Tempesta

Compra un biglietto “gratta e vinci” da 20 euro e ne vince 50.000. Dopo la vincita della scorsa settimana, la dea bendata bacia ancora una volta Ugento in Salento.

La vincita

Il biglietto fortunato è stato acquistato ieri, da un pensionato, nel punto vendita “Non solo edicola” di Annarita Brigante, in via Bologna. Questa mattina, poi, il vincitore ha raggiunto nuovamente l'edicola per comunicare ai titolari che, grattando sotto i numeri del biglietto, aveva scoperto di aver vinto ben 50mila euro.

«Era naturalmente molto contento per la vincita e ci ha ringraziati», racconta la titolare dell'edicola. «Siamo contenti che questi soldi siano andati a una persona a cui faranno certamente comodo».

