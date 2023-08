MillionDay, gioca un euro e vince un milione: maxi vincita a Lanciano, caccia al fortunato giocatore

di Redazione Web

Ancora una volta Lanciano, in provincia di Chieti, è stata baciata dalla fortuna. In appena 9 mesi, infatti, sono ben due le ricevitorie che hanno registrato due vincite record: in tutto ben 3 milioni e 300 mila euro.

E questa volta ad aver fatto i conti con la dea bendata è stato un fortunato giocatore, ancora sconosciuto, che giocando solo un euro al MillionDay si è portato a casa l'intero montepremi in palio: un milione di euro.

Gioca un euro e vince un milione

Sabato scorso un fortunato scommettitore ha puntato un euro ed ha indovinato la cinquina al MillionDay, gioco abbinato al Lotto, vincendo un milione tondo tondo. La puntata è stata fatta alle 20,30 di sabato 26, nella seconda delle due estrazioni giornaliere previste per partecipare al gioco, nella tabaccheria numero 44, al civico 75 di via del Mare, gestita da Bruno Massimiliano e dalla moglie.

La maxi-vincita

La notizia della maxi vincita circolava in città già lunedì pomeriggio. Il primo ad accorgersi è stato il titolare della ricevitoria, che lunedì, compilando come al solito il resoconto delle giocate e l'incasso realizzato nella sua tabaccheria per la Lottomatica, ha ricevuto l'elenco delle quote vinte.

Tra queste, figurava quella da un milione di euro. L'ufficialità è poi arrivata nella mattinata di ieri, con la diffusione del bollettino del gruppo che gestisce per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i giochi autorizzati. E dal quel momento si è aperta la caccia al neo milionario.

Chi è il vincitore

«Non abbiamo idea di chi possa essere il fortunato o la fortunata. La nostra ricevitoria è molto frequentata e in questo periodo ancor di più perché qui transitano in tanti che raggiungono le spiagge della Costa dei Trabocchi - dicono i titolari della tabaccheria a Il Messaggero -. Tra l'altro, proprio di fronte c'è una stazione di servizio e quindi è impossibile riuscire a risalire a chi è stato baciato della dea bendata. Di certo non rientra tra coloro che scommettono con una certa frequenza cercando la fortuna tra i tanti giochi a disposizione. E questo ci fa pensare che la somma sia finita a qualcuno di passaggio».



