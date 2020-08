di Redazione online

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Agosto 2020, 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rovesci un po' ovunque nel Bellunese tra le 16 e le 17, ecome palline da golf tra Gioz e San Fermo nell'immediata periferia del capoluogo. A San Fermo è finito sulla strada anche un albero i Vigili del fuoco del comando provinciale sono al lavoro per la rimozione della pianta. A Sedico in alcune aree è mancata anche la luce. Al momento non si segnalano danni particolari. A Ponte nelle Alpi, invece, una tromba d'aria ha scoperchiato il Palamares e una casa a Polpet. Sul posto anche il sindaco.Altri probelmi causati dal nubifragio in Cadore, a Vodo: si valuta addirittura l'evacuazione di alcune famiglie. A Peaio di Vodo il riempimento di una briglia a monte della statale di Alemagna sta creando apprensione.Grossi disagi per il maltempo in altre parti del Veneto. Ecco il quadro