Meteo, allerta arancione in quattro Regioni. Forti piogge e vento, allagamenti e alberi divelti

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Agosto 2020, 10:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

con pioggeIl Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso diche prevede precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, inizialmente su Valle D'Aosta, poi su Liguria, Emilia-Romagna, e Toscana.Per la giornata di oggi è prevista allerta arancione sullla Provincia autonoma di Bolzano e su settori di Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Valutata, inoltre, allerta gialla su Valle D'Aosta, Provincia autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, su parte di Emilia-Romagna e Toscana e sui settori rimanenti di Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria.Già da ieri il maltempo ha causato i primi disagi in Piemonte e Lombardie con forti piogge, allagamenti e alberi divelti a causa dei venti. Maltempo anche in Veneto, dove si sono riscontrati allagamenti e danni. Domani il maltempo si sposterà anche nelle regioni centrali dell'Italia, mentre al Sud resterà il calco, ma non a lungo.Da Lunedì il maltempo stazionerà nelle regioni centrali, mentre nelle giornate di giovedì e venerdì pioggia e vento raggiungeranno anche le regioni meridionali. Nel week end però la situazione potrebbe migliorare con un nuovo arrivo si aria calda che potrebbe essere il preludio di quella che viene definita "estate settembrina".