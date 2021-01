“Gloria” alla festa di Donald Trump durante l'assalto al Congresso, Umberto Tozzi furioso in un video: «Mi dissocio»

Le immagini del party organizzato da Donald Trump e dai figli hanno fatto infuriare Umberto Tozzi. Nel filmato che mostra i festeggiamenti durante la protesta dei sostenitori del presidente degli Stati Uniti in carica si sente in sottofondo il successo internazionale 'Gloria'. Di lì a poco il corteo si sarebbe trasformato in un vero e proprio assalto al Congresso.

«Mi è stato mostrato un video in cui una delle mie canzoni più famose e alle quali tengo di più è stata usata durante azioni di inaudita violenza fisica e verbale da Donald Trump e dal suo staff», sottolinea il cantante in un video postato su twitte in riferimento alla versione in inglese di 'Gloria'.

Ho sempre preferito l’amore alla violenza , il dialogo alla forza . Nelle mie canzoni , canto la bellezza della vita . Per questo mi dissocio e sono pronto in qualità di autore a difendere le origini e i principi di questa canzone #CapitolHill #CapitolRiot #USCapitol #Trump pic.twitter.com/VxLMfZdl3X — Umberto Tozzi (@UmbertoTozzi) January 9, 2021

«Ho sempre preferito - evidenzia Tozzi - l'amore alla violenza, il dialogo alla forza. Nelle mie canzoni canto la bellezza della vita. Per questo mi dissocio e sono pronto in qualità di autore a difendere le origini e i principi di questa canzone».

