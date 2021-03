Giulia Salemi debutta nella moda con una sua linea, sito in tilt: «Siete impazzite come me»

Sito in tilt nel giorno del debutto. Giulia Salemi è entrata nel mondo della moda con una sua linea di costumi e gli ordini sono stati così tanti che per un po' non è stato possibile accedere all'e-commerce. Entusiasmo per l'influencer che realizza un sogno e ringrazia i followers. Tutti i costumi sono indossati da lei nelle foto del catalogo. SMMR è il nome del brand ed è già seguitissimo sui Instagram.

Giulia Salemi debutta nella moda, sito in tilt

«Sono emozionata… ragazze ci siamo! Siamo online con la mia linea di costumi. Andate a curiosare…», il commento della Salemi, seguitissima su Instagram. Nella foto pubblicata Giulia indossa un modello nero con incroci e dettagli dorati. I costumi hanno trovato subito largo apprezzamento e le fan hanno fatto i loro acquisti con la bella stagione in arrivo.

Nata nel 1993 Piacenza, l'influencer italo persiana ha partecipato a due edizioni del Grande Fratello Vip. Nell'ultima ha incontrato l'amore. Sta vivendo una storia d’amore con Pierpaolo Pretelli. Il giovane, arrivato secondo alla finale del reality, è il suo primo fan e l'ha sostenuta nel lancio della linea di costumi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 19:50

