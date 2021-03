Tina Cipollari derubata in un bar a Roma, scatta la denuncia: individuato il ladro

Disavventura per Tina Cipollari, derubata in un bar a Roma Fiumicino. L'opinionista di Uomini e Donne si trovava dentro un locale e ha lasciato il suo borsellino sul bancone subito dopo la consumazione. In breve tempo qualcuno si è appropriato dei suoi effetti personali spingendola a fare una denuncia. Come racconta Roma Today, dopo essersi accorta che le avevano rubato il borsello si è rivolta al commissariato Aurelio. Dentro non c'erano soldi, ma uno specchietto e un rossetto.

Tina Cipollari derubata in un bar, la denuncia

Non è chiaro se il fatto sia avvenuto durante il periodo della zona gialla o quello della zona rossa. Dopo la denuncia le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini della videosorveglianza e sono risaliti al ladro. Si tratta di un cliente abituale di quel bar che l'indomani è stato atteso al locale. L'uomo aveva ancora il borsello e lo nascondeva nella sua auto. Tina è riuscita così a recuperare la refurtiva.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 18:51

