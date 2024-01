Giulia Lavatura, il video sul sito dei prof: «Sono ingegnere, faccio ripetizioni di matematica e fisica»

di Redazione web

La storia di Giulia Lavatura Truninger, la mamma 41enne che ieri a Ravenna si è gettata dal balcone di casa con la figlioletta Wendy, 6 anni, tra le braccia, ha lasciato sotto choc la città e l'Italia. La bambina è morta sul colpo, così come il cagnolino di famiglia, un meticcio nero, mentre la donna, la cui caduta è stata attutita forse da una rete di protezione dell'impalcatura, si è salvata e non è in pericolo di vita.

Il video come prof di ripetizioni

Giulia lavorava, tra le altre cose, come insegnante e faceva ripetizioni di matematica: su ClassGap, portale web che raccoglie i profili di insegnanti che si offrono privatamente di aiutare con lo studio, c'è ancora il suo profilo con tanto di video di presentazione. «Mi chiamo Giulia, sono ingegnere, mi decido all'insegnamento della matematica sia alle superiori che a livello universitario con la preparazione di Analisi», dice la donna.

«Ho insegnato per tutto il periodo universitario, anche per quanto riguarda gli esami appena svolti, e ho continuato a dare ripetizioni e ho insegnato matematica e fisica alle superiori.

