Giulia Lavatura, la figlia Wendy di 6 anni è morta sul colpo: «Stringeva tra le mani il suo peluche». La mamma 'salvata' da una rete

Nel lungo messaggio scritto da Giulia Lavatura Truninger su Facebook, corretto nella forma quanto confuso nei concetti, la figlia è citata, ma non c'è all'apparenza alcuna espressione di sentimento di fronte all'idea che di lì a poco l'avrebbe portata con sé nel gesto estremo. Dopo il post, la donna, italo-svizzera di 41 anni, ha preso la bambina, Wendy Timò, sei anni, il cagnolino di casa e si è buttata dal nono piano del palazzo dove viveva, in via Dradi, a ridosso del centro di Ravenna.