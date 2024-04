Badante morto di Covid, per il giudice è «Malattia professionale». Inail valuta impugnazione Il badante, non vaccinato, morì di Covid nel 2021. I familiari avevano fatto causa all'anziano datore di lavoro per un milione e duecentomila euro







di redazione web Svolta nella causa del badante di origine romena morto l'anno scorso a 68 anni di Covid-19. Il giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna, Dario Bernardi, ha accolto parzialmente le richieste dei familiari: «Il Covid contratto nel settembre 2021 - patologia che lo portò alla morte - è assimilabile a una malattia derivante dal lavoro». Il ricorso dell'Inail La seconda parte della richiesta, riporta il Corriere di Romagna, era invece finalizzata a farsi riconoscere un risarcimento da 1,2 milioni di euro direttamente dall'anziano datore di lavoro, un 85enne ravennate, o dall'assicurazione dell'uomo. Secondo il giudice tuttavia è impossibile dimostrare che dovessero essere adottate cautele ulteriori rispetto a quelle già attivate come le mascherine. L’Inail, rappresentata dall’avvocato Gianluca Mancini, valuta ora l’impugnazione in appello. Il rapporto di lavoro tra il badante e l'85enne era partito nel gennaio 2021 quando l'anziano era già stato vaccinato mentre il 68enne aveva scelto di non farsi vaccinare. Il virus si era manifestato tra agosto e settembre: il primo ad avere contratto il virus sarebbe stato l'anziano, con positività accertata il 3 settembre; due giorni dopo anche il badante aveva manifestato i sintomi. L'anziano era poi guarito mentre il suo badante era morto. Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Aprile 2024, 13:24

