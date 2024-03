Philip Rogosky trovato morto a Roma, il produttore scomparso da fine gennaio: «Aveva un sacchetto attorno alla testa»

di Redazione web

Dopo due mesi di ricerche disperate ha avuto un epilogo drammatico la vicenda di Philip Rogosky. Il corpo del produttore cinematografico scomparso lo scorso gennaio è stato trovato domenica 24 marzo nel parco dell'Insugherata a Roma. Il decesso, secondo una prima valutazione, sarebbe avvenuto da diverse settimane e sulla testa del 56enne è stato trovato un sacchetto di plastica collegato attraverso un tubo a una bombola di gas elio.

Il ritrovamento

La scoperta del corpo di Philip Rogosky è avvenuta grazie alla segnalazione di un passante che camminava nel parco in zona Cassia a Roma, mettendo fine alle speranze di ritrovare il 56enne in vita. Rogosky era scomparso il 29 gennaio da casa, in zona Ponte Sant'Angelo, facendo perdere le sue tracce: anche il suo telefono risultava spento.

Il caso a Chi l'ha visto?

Del caso si era occupata anche la trasmissione “Chi l’ha visto?” che ha scritto sul sito web della trasmissione: «Ritrovato purtroppo senza vita Philip, l’uomo scomparso a Roma il 29 gennaio.

