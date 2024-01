Ubriaco al volante si schianta con l'auto, morto l'amico in macchina con lui e ferita la fidanzata: lui scappa a piedi, arrestato

di Redazione web

Guidava con un tasso alcolemico (circa 2) di quasi quattro volte il limite consentito (0,50) per mettersi al volante l'uomo che ieri notte si è allontanato dopo avere causato un incidente nel quale a Godo di Russi, nel Ravennate, è morto sul colpo un uomo che viaggiava con lui ed è rimasta ferita una donna sempre sulla stessa vettura.

Per questo motivo, come riportato dai quotidiani locali, il conducente è stato arrestato per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebrezza e per fuga da incidente con esito mortale.

Cosa è successo

Si tratta di un 36enne di origine romena residente nella frazione ravennate di Filetto. A perdere la vita è stato un suo amico 58enne, Danilo Filomeno di San Pancrazio (Ravenna) mentre la donna ferita, che è la compagna 31enne dell'arrestato, di Riolo Terme (Ravenna), non è in pericolo di vita.

La Toyota Yaris condotta dal 36enne, per cause ancora al vaglio, ha tagliato una rotonda a velocità sostenuta terminando la corsa su un fianco nel giardino di un bar a quell'ora chiuso. Sul posto, 118 e vigili del Fuoco. Il primo a essere estratto dalle lamiere praticamente illeso, è stato proprio il 36enne poi fuggito e rintracciato un'ora dopo. L'uomo si trova ora in carcere a Ravenna in attesa di convalida.

