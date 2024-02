Pogba squalificato 4 anni per doping: era risultato positivo al testosterone. La Juventus può rescindere il contratto

di Redazione web

Paul Pogba è stato squalificato 4 anni per doping. Stangata sul centrocampista della Juventus, la cui carriera potrebbe essere arrivata alla fine. Accolta la richiesta della Procura antidoping. Il centrocampista, 31 anni quest'anno, era risultato positivo al testosterone dopo Udinese-Juventus del 20 agosto. La sentenza potrà essere impugnata dai legali del giocatore al Tas di Losanna.

Se la sentenza verrà confermata, Pogba non potrà tornare in campo prima del 2027. Dopo la positività, il francese aveva ammesso di aver preso un'integratore su consiglio di un medico di Miami. «Ho preso questo integratore - disse il giocatore - sulla cui confezione c’era proprio l’avvertimento per doping».

La Juventus può rescindere il contratto

Pogba è il giocatore con lo stipendio più alto nella Juventus, con i suoi 8 milioni netti più 2 di bonus. Con la squalifica superiore ai 6 mesi, i bianconeri sono nelle condizioni di rescindere il contratto: valutazione che sarà comunque fatta insieme all’entourage del calciatore. Durante il periodo della sospensione la cifra si è abbassata drasticamente sul minimo salariale di 42 mila e 477 euro annui, come previsto dal regolamento.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Febbraio 2024, 13:15

