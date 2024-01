Giulia Lavatura, l'ex allieva: «Persona sensibile e bravissima insegnante, forse stava passando un brutto periodo»

di Redazione web

La storia di Giulia Lavatura, la mamma 41enne che stamattina ha preso la figlia di 6 anni e il cane e si è gettata nel vuoto dall'ottavo piano del suo palazzo a Ravenna, ha sconvolto la città. E sul caso parla una persona che la conosceva bene, Giulia Fabbri, ex allieva di Giulia per la preparazione dell'esame di Scienza delle Costruzioni al politecnico di Milano nel 2020.

Cosa dice l'ex allieva

«Giulia Lavatura è una persona estremamente sensibile. Avevo bisogno di aiuto e di un docente che andasse al mio passo e seguisse i miei tempi e Giulia è stata una delle poche persone che ha avuto l'attenzione e la sensibilità di capirlo e starmi dietro», dice la ex allieva.

«Giulia Lavatura è stata davvero una bravissima insegnante e con me ha avuto un'enorme pazienza», ricorda l'ex allieva. «Probabilmente le persone molto sensibili sono più fragili in generale - conclude - Spero che non stesse vivendo un brutto periodo». La donna ha riportato gravi lesioni ma non è in pericolo di vita mentre la figlia e il cane non ce l'hanno fatta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 19:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA