La donna di 41 anni precipitata da un'impalcatura di un palazzo a Ravenna si chiama Giulia Lavatura. La donna, arrestata per l'omicidio della figlia di 6 anni - portata con sé nel volo dal palazzo - è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena cosciente, poi è stata sedata e non è in pericolo di vita: la prognosi iniziale è di 20-25 giorni, seguiranno accertamenti.