«Mio padre violento, un mostro», l'ultimo post su Facebook della mamma prima di lanciarsi dal balcone con la figlia di 6 anni in braccio

La mamma di 41 anni che stamattina si è lanciata dal balcone del suo appartamento al nono piano di un palazzo a Ravenna con in braccio la figlia di sei anni e il loro cagnolino, prima del gesto disperato, aveva affidato a un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook le "motivazioni" del suo voler farla finita. La donna, che risulta fosse seguita da un centro di salute mentale, è ora ricoverata in ospedale in condizioni gravissime, mentre la bambina è morta sul colpo.