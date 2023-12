Giulia Cecchettin, Crepet: «I ragazzi e le ragazze non sanno lasciarsi, bisogna insegnare a perdere»

Filippo Turetta e Giulia Cecchettin, come sono questi giovani? Bisogna insegnare ai ragazzi e alle ragazze ad «essere liberi, e insegnare anche a perdere, alla fine di un amore». Questa la sintesi della riflessione dello psichiatra Paolo Crepet all'Aria che Tira, durante la diretta da Padova dei funerali della 22enne. "

«A monte di tutto credo che bisogna insegnare a ragazzi e ragazze ad essere liberi. E' la cosa più difficile in un mondo così omologo e conservatore, al di là della spartizione destra e sinistra. Non siamo liberi perché siamo collegati, è un tema enorme su cui si vuole sorvolare perché ci sono ineressi enormi. Questi ragazzi cosa fanno in un liceo? Devono imparare a perdere».

Giulia Cecchettin, la nonna: «Filippo era il suo primo amore. Mi dispiace per i genitori, anche per loro è un dolore terribile»

Turetta e la perizia psichiatrica, gli elementi chiave. L'esperto: «La famiglia può avere un ruolo fondamentale nei disturbi mentali»

Crepet prosegue: «Non bisogna togliere voti e paghelli, perdere e prendere un 4 vuol dire istruirsi alla sconfitta per poi essere capace di migliorare i propri limiti ma se è stato tutto appiattito come si fa a imparare a perdere.

