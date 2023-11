Giulia Cecchettin, l'audio alle amiche su Filippo: «Vorrei sparire dalla sua vita ma non posso, mi sento in colpa»

di Redazione web

Giulia Cecchettin voleva sparire dalla vita di Filippo Turetta ma non sapeva come farlo. Voleva non sentirlo né vederlo più, ma aveva paura che il ragazzo facesse del male a sé stesso, non preoccupandosi per la propria incolumità ma solo per quella di lui. È una Giulia buona, sensibile, quella che emerge dagli audio girati alle amiche, trasmessi dalla trasmissione Chi l'ha visto: confidenze che raccontano di come quel rapporto fosse finito ma anche di come Filippo, ora accusato dell'omicidio, non si rassegnasse alla fine della storia. Giulia parla anche di un «ricatto emotivo»: «Vorrei sparire ma non posso. Ho paura che Filippo possa farsi del male».

Giulia Cecchettin, l'audio alle amiche

«Vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo», dice Giulia nei due audio, svelati da Chi l'ha visto (che li ha mandati in onda integralmente) e parzialmente anticipati dal Tg1. «Mi sento in una situazione in cui vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui. Però allo stesso tempo lui mi viene a dire che è super depresso, che ha smesso di mangiare, passa le giornate a guardare il soffitto, pensa solo ad ammazzarsi, vorrebbe morire», diceva Giulia.

In un drammatico documento audio di @chilhavistorai3 Giulia confessa alle sue amiche le paure per l’atteggiamento di Filippo.#giuliacecchettin #FilippoTuretta pic.twitter.com/rfKxnbF1fR — Tg1 (@Tg1Rai) November 22, 2023

Il ricatto emotivo

«​Non me le viene a dire per forza come ricatto però suonano molto come ricatto.

Nell'audio completo Giulia esprimeva la sua paura che l'ex fidanzato potesse fare un gesto insano: «Non credo che lo farebbe perché mi sembra che mi dica queste cose più per costringermi a stargli sempre appiccicata però il rischio, soprattutto nella mia testa, c'è e il fatto che potrebbe essere colpa mia mi uccide come cosa». «Non so veramente come comportarm», continuava Giulia.

"Non lo sopporto più, vorrei che sparisse ma lui mi dice pensa solo ad ammazzarsi...". La voce di Giulia Cecchettin, che 39 giorni prima di essere uccisa da Filippo #Turetta si confidava con le amiche. "Suona molto come ricatto".#chilhavisto→ https://t.co/gGD1raaeer pic.twitter.com/apJuh5NqLK — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) November 22, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 23:11

