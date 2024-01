«Io come Giovanna Pedretti, minacciata di morte per un piattino da due euro. Tutta colpa di Selvaggia Lucarelli»

di Redazione web

Non solo Giovanna Pedretti. Anche un'altra ristoratrice è finita al centro dell'attenzione dopo la "denuncia" social di Selvaggia Lucarelli. Si tratta di Ida Germano, titolare dell’Osteria del Cavolo di Finale Ligure, che la scorsa estate è stata travolta di critiche e insulti per aver fatto pagare due euro in più per un piattino, che è servito per condividere le trofie con il pesto.

Ida Germano: io come Giovanna Pedretti

La blogger aveva diffuso ai suoi follower quello scontrino, con tanto di nome e numero di cellulare della ristoratrice. «Un giorno ho risposto al telefono e sono stata ricoperta di insulti. Ho pensato fosse un pazzo - racconta Ida Germano con le lacrime agli occhi -. Ma è stato solo il primo di migliaia, che mi hanno chiamato rivolgendomi insulti e minacce di morte a me e alla mia famiglia. Mi sono ritrovata nella stessa situazione di Giovanna Pedretti. Lucarelli doveva sapere che non si possono pubblicare i miei dati personali», ha detto a Dritto e Rovescio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Gennaio 2024, 08:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA