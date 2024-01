Giovanna Pedretti, spuntano le altre recensioni: «Vada altrove, non è il locale per lei». Le risposte della ristoratrice

Sul caso della morte di Giovanna Pedretti, titolare insieme al marito Nello della pizzeria "Le Vignole" di Sant'Angelo Lodigiano, continuano ad emergere nuovi dettagli che potrebbero portare a fare luce sulla tragica fine della 59enne. L'autopsia ha rivelato la presenza di tagli su tutto il corpo di Giovanna, ma resta da accertare se quelle ferite siano state autoinflitte prima che la donna si gettasse nel fiume Lambro. L'ipotesi del suicidio rimane la più accreditata, ma gli investigatori stanno esplorando tutte le altre piste possibili.

Mentre le indagini proseguono, con due filoni d'inchiesta aperti, uno sulla morte di Giovanna Pedretti e l'altro volto a scoprire la verità su quella recensione finita al centro dell'attenzione pubblica, andando a spulciare tra i commenti ricevuti in passato su Google dalla pizzeria gestita dalla famiglia, non è difficile imbattersi in botta e risposta dal tono simile a quello dell'ormai tristemente noto riguardo gay e disabili. Segno Giovanna non fosse nuova a risposte a tono.