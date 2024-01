Ristoratrice morta, per Selvaggia Lucarelli e il compagno Bigiarelli sentiment negativo: ma i follower social aumentano, ecco il motivo +2.900 seguaci per lei, +1.100 per il compagno







di Mario Landi Nonostante la crescita elevata del sentiment negativo nei loro confronti dopo la morte della ristoratrice Giovanna Pedretti di Sant'Angelo Lodigiano, Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli hanno aumentato i followers su Instagram. È quanto emerge dall'analisi realizzata da SocialData in esclusiva per Adnkronos sulle conversazioni social dell'ultima settimana. Nei sette giorni successivi alla denuncia sulla presunta recensione falsa, infatti, Selvaggia Lucarelli ha guadagnato 2.900 followers, il compagno 1.100. L'analisi social L'analisi realizzata da SocialData ha effettuato un focus su altre polemiche che hanno visto protagonista in passato Selvaggia Lucarelli, citata ad esempio in una conversazione su cinque relativa al caso Ferragni. Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Gennaio 2024, 19:02

