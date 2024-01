Giovanna Pedretti, il funerale della ristoratrice trovata morta. La famiglia: «Niente fiori, solo offerte alle associazioni pro disabilità»

di Redazione web

«Non inviare fiori ma devolvere l'equivalente in offerte alla Casa di Riposo di Sant'Angelo Lodigiano o all'Associazione Genitori e Amici dei disabili e Gruppo il Maggiolino». È l'appello dei familiari di Giovanna Pedretti, la ristoratrice trovata morta nel fiume Lambro domenica scorsa. Domani si svolgeranno i funerali a Sant'Angelo Lodigiano e i familiari hanno quindi chiesto di fare beneficenza a due realtà che Giovanna Pedretti aveva aiutato.

I funerali di Giovanni Pedretti

Sono stati previsti per lunedì alle 10, nella basilica di Sant'Angelo Lodigiano, i funerali di Giovanna Pedretti la ristoratrice che su Facebook aveva postato una recensione in cui un cliente lamentava di essere seduto vicino a gay e disabili ed era stata prima molto lodata e poi fortemente criticata. La donna, domenica scorsa, era stata trovata priva di vita nelle acque del fiume Lambro. Dopo l'autopsia sulla salma, che si è tenuta all'Istituto di Medicina legale di Pavia, che ha stabilito che la donna è morta per annegamento, il cadavere è stata restituito oggi alla famiglia. La famiglia chiede espressamente che i giornalisti non partecipino alle esequie.

