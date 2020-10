Gf Vip, Selvaggia Roma ha il Covid (ma aveva negato): «Sono io la concorrente positiva»

«Sono io la concorrente del Gf Vip positiva al Covid, ho una carica virale molto bassa ma sono stata contagiata». Selvaggia Roma, l'ex partecipante di Temptation island che doveva entrare lunedì sera nella casa di Signorini, ammette di essere lei la concorrente positiva.

Il suo ingresso (poi bloccato) era previsto insieme a Giulia Salemi e Stefano Bettarini. «Volevo tranquillizzare tutti - racconta in una storia su Instagram - io sto bene e non sono stata a conttto con nessuno degli altri concorrenti. La mia entrata al Gf Vip è stata rinviata e non annullata, ovviamente tamponi permettendo».

Ieri all'Adnkronos l'influencer aveva negato di essere lei la concorrente positiva al Coronavirus affermando: «Ho fatto il tampone prima di entrare al 'Gf Vip' e il risultato è negativo». «Mi voglio scusare innanzitutto con la giornalista dell'Adnkronos per aver negato di averlo - tiene a sottolineare la Roma - ma sono stata presa dallo spavento e alla sprovvista».

