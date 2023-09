Il generale Vannacci non si ferma: «Se tocchi i gay ti fucilano. Grazie alle critiche venderò il libro all'estero» Il militare a La Zanzara: "In tv ci sono sempre questi omosessuali. Ho venduto i diritti all'estero, il libro verrà tradotto in più lingue"







di Redazione web Il generale Roberto Vannacci continua a cavalcare le polemiche legate al suo libro. Ospite ieri sera a La Zanzara su Radio24, il militare rincara la dose nonostante gli attacchi e i provvedimenti ricevuti, dopo il suo libro in cui attaccava migranti, gay e non solo. Partendo dai dati sulle vendite de 'Il mondo al contrario': «Le critiche hanno fatto la fortuna del libro, ho venduto i diritti all'estero e verrà tradotto in più lingue». Vannacci: «Il mio libro? Riscriverei tutto, non c'è nulla di lesivo» Vannacci, Paolo Egonu e nuove polemiche: «Non la identifico subito come italiana» Vannacci: «Se tocchi gli Lgbtq vieni fucilato» «Se tocchi il mondo Lgbtq vieni messo al muro, fucilato e definito omofobo. L'obiettivo è farmi passare come un malato mentale, come il mostro di Firenze», dice Vannacci che aggiunge: «Perché dobbiamo dare uno spazio eccessivo, sovrarappresentare questo mondo se è una parte risicata della società? Perché questa realtà che c'è ed è giusto che ci sia ci deve entrare nelle case ad ogni ora del giorno e della notte? Basta aprire la televisione, su qualsiasi canale troviamo rappresentati questi omosessuali». Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Settembre 2023, 17:29

