Non accetta le vicine di casa gay, 30enne le aggredisce con un bastone chiodato

Non accettava il fatto di avere unae le. Un 30enne di Varcaturo (Napoli) è accusato diper aver aggredito un trans e la sua compagna di 58 anni, sue vicine di casa.I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione e hanno sorpreso il giovane che con un bastone chiodato si scagliava contro il transessuale. L'arma, composta da chiodi arrugginiti conficcati nel legno, era stata prodotta artigianalmente e con quella si è scagliato con una violenza inaudita contro le donne. A nulla sono seviti i tentativi della moglie dell'aggressore di calmarlo e di farlo tornare in casa, ma il 30enne si è fermato solo dopo l'intervento dei carabinieri.Pare che da qualche settimana il giovane e la moglie avessero iniziato ad offendere e insultare le due vicine di casa perché gay, fino a quando le discussioni non sono degenerate. La vittima è stata trasportata all’ Ospedale “S. Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove i medici hanno diagnosticato lievi ferite, giudicate guaribili in 10 giorni. Feriti lievemente anche l’aggressore e la moglie.