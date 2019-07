Fuori strada con l'auto, mamma di due bimbi morta a 32 anni

Martedì 16 Luglio 2019, 08:12

Hyundai fuori strada lungo la statale 101 che collega Lecce a Gallipoli. L'incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo per Lido Conchiglie: muore la conducente dell'auto, una 32enne di Gallipoli,Per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 7 di questa mattina, mentre si recava al lavoro, la donna è uscita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i medici del centro 118 e i vigili del fuoco, che per ore hanno cercato i due bambini della donna. Inizialmente si riteneva fossero in auto con lei, invece erano a casa di una parente.